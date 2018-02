Cristián Muñoz y goleada a U de Conce:"Fui responsable, tuve una noche poco feliz"

Tras la aplastante derrota por 4-0 que Universidad de Concepción sufrió a manos de Vasco da Gama en el estadio Ester Roa por Copa Libertadores, todas los dardos apuntaron a Cristián Muñoz.

Es que el portero del Campanil tuvo una mala jornada al cometer groseros errores en el segundo y tercer tanto de los carriocas, y que dejaron a los penquistas prácticamente eliminados del torneo continental, al que regresaron luego de 14 años de ausencia.

Y el propio “Tigre” asumió su culpa en la contundente caída de los estudiantiles. “Fui responsable, tuve una noche poco feliz, uno siempre quiere rendir de forma perfecta, pero no pude. En el segundo gol intenté despejar y me salió al cuerpo, la pelota le pegó en la mano, pero el árbitro no lo vio así”, reconoció el cancerbero en diálogo con el CDF.

“En el tercero intenté controlar el balón, pero se me trabó la rodilla y la cancha me jugó una mala pasada. El puesto es muy ingrato”, añadió.

Además, Muñoz se refirió a su futuro, el cual está en duda al terminar contrato con el Campanil en diciembre de este año y no descartó el retiro.

“A cierta edad uno piensa en la finalización de la carrera, es una opción. Terminaré mi contrato con Universidad de Concepción y definiré mi futuro a fin de año. No hay nada claro”, concluyó.