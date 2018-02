"En la U hay más exigencia, tengo que bajar de peso y subir masa muscular"

Yeferson Soteldo derrocha optimismo en Universidad de Chile. El volante venezolano volvió a manifestar que los azules pueden tener una buena temporada 2018.

“Tenemos un gran equipo y confío en que podemos hacer un buen torneo y una buena Copa Libertadores. Nuestra idea es llegar lo más lejos posible, sobre todo internacionalmente. Tenemos un grupo muy complicado, pero tenemos confianza en que vamos a clasificar. Así como vemos a los rivales, ellos también ven la plantilla que tenemos nosotros”, reconoció el llanero en la conferencia de prensa de este jueves.

Además, se refirió al sobrepeso con el que llegó al cuadro estudiantil y la dieta que le ordenó el cuerpo técnico para alcanzar una mejor condición física.

“Lo de la dieta es normal. Vengo de Huachipato, que es un buen club, pero acá hay más exigencias. Tengo que bajar de peso y subir masa muscular, pero todo es por el bien de mi juego. Acá te piden dar más”, sostuvo el ex Huachipato.

“Desde que regresamos de La Serena me he sentido físicamente mejor. De a poco, además, me voy entendiendo con mis compañeros. Sólo queda seguir trabajando para mejorar cada día”, añadió.

Por último, sobre el debut en el Campeonato Nacional, este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, dijo: “Estamos preparando hace tiempo el partido ante Unión Española. En lo personal, me siento listo y preparado para el campeonato”.