Jarry y presencia de Ríos en Copa Davis: "Hace una tremenda dupla con Massú"

Durante la serie de Copa Davis ante Ecuador, Nicolás Jarry cumplió a cabalidad lo que se esperaba de él. Ganó sus dos partidos de singles y cooperó con Hans Podlipnik en el dobles, además de ser el líder en la cancha para avanzar en la Zona I Americana.

Ya más tranquilo y contento con la victoria, el espigado tenista conversó con La Tercera sobre el presente de equipo de Copa Davis, y remarcando el aporte que ha tenido Marcelo Ríos en la capitanía de Nicolás Massú.

“Que alguien con la trayectoria y experiencia que él tiene te esté criticando las cosas buenas tanto como las malas, en cada momento, es impagable” indicó el nieto de Jaime Fillol.

El santiaguino remarcó que “él junto con Nico hacen una tremenda pareja. Son dos personas muy sabias y saben manejar a diferentes jugadores, con diferentes estilos”.

Respecto a la presencia de Ríos en Argentina para la serie ante los trasandinos, Jarry le bajó el perfil, indicando que no debería haber inconvenientes. “Para mí no causará ningún problema. Los últimos años hemos jugado en otros países y no ha habido ningún problema”, terminó.