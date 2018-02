Fernando Yáñez negó que Germán Voboril haya dado doping positivo

El lateral estaría con un tratamiento de corticoides.

Luego del triunfo de Universidad Católica por 2-1 ante Deportes Temuco, comenzó un rumor que aseguraba que Germán Voboril habría dado doping positivo.

El doctor de la UC, Fernando Yáñez, desmintió lo sucedido en una conferencia de prensa. “El rumor del doping positivo es falso. Para ser exactos en la situación de Germán Voboril, tenemos la aprobación del uso de fármaco. Esto atenta contra la honra del jugador”.

“El medicamento fue utilizado ya que el jugador padece una patología médica que requiere medicamento, por ende tenemos autorización para el uso del fármaco. Entonces no existe nada irregular. Me comuniqué con el presidente de la comisión antidopaje para aclarar la situación, ya que el jugador no ha cometido ninguna falta”, agregó.