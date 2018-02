Ángel Guillermo Hoyos y críticas sobre el rendimiento del equipo: "No es la primera vez que me pasa"

El argentino también habló sobre el posible fichaje de Rafael Vaz, asegurando que puede aportar al grupo.

Ha sido una semana complicada en Universidad de Chile, todo por el rendimiento que mostró el equipo en el partido ante Unión Española, el que produjo críticas al trabajo de Ángel Guillermo Hoyos.

“Yo las tomo bien. No soy de esos tipos que van desparramando odio por todos lados. No es la primera vez que me pasa, es parte del fútbol y del ambiente en que vivimos”, comentó el técnico.

Uno de los puntos más cuestionados ha sido la defensa de la “U”, lugar que reforzaría el brasileño Rafael Vaz.

“Se abrió esta posibilidad que no esta cerrada 100%, faltan algunos detalles. Pero de ser así, puede llegar a aportar cosas en lo competitivo. Es un jugador de categoría, que ha pasado por grandes equipos. Yo confío en que nos ayude a los objetivos que nos tenemos planteados”, enfatizó Hoyos.