Vallenar presentó una carta contra la ANFP ante la FIFA y Conmebol

El cuadro nortino acusa al organismo nacional de organizar un torneo que no está “certificado”.

Deportes Vallenar no se rinde y sigue buscando revertir la decisión de la ANFP de darle el cupo a Primera B a Deportes Melipilla.

Los nortinos enviaron una carta a la FIFA y a la Conmebol, donde acusan a la ANFP de hacer un torneo que no está “certificado” según el reglamento del organismo mundial de fútbol.

Según publicó El Mercurio, Vallenar puntualiza que la ANFP no tiene un tribunal de arbitraje independiente para dirimir litigios, tal como lo establece el Artículo 59.3 de los Estatutos de la FIFA y el 67 de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Jon Sol, presidente de Vallenar, declaró al diario nacional que “si Chile no cumple con el reglamento internacional, no puede certificarse, y por tanto acá está en riesgo todo el fútbol chileno”.

“Frente a ese escenario, no tuvimos otra opción que acudir a las máximas instancias del fútbol mundial. A nuestro juicio, acá se están saltando las reglas vigentes y la FIFA tiene una comisión de certificación de torneos, que entre otras cosas obliga a que los conflictos entre clubes y la asociación de cada país no vayan a la justicia ordinaria, a cambio de que exista un tribunal independiente que resuelva los problemas internos de cada asociación, algo que no pasa en Chile”, agregó.

Vallenar presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó y que no permite que el cuadro melipillano inicie su participación en el campeonato. Los “potros” no han enviado ninguna solicitud para levantar la medida cautelar.