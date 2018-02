La respuesta de Pinilla a un fanático de Colo Colo que quiso trollearlo

Luego de que Esteban Paredes brillara marcando un triplete frente a Audax Italiano para acercarse aún más a ser el goleador histórico del fútbol chileno, un fanático de Colo Colo quiso aprovechar para destacar al artillero de los albos, y de paso, trollear al delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla.

“Está a sólo 19 goles de convertirse en el MÁXIMO GOLEADOR en la HISTORIA del fútbol nacional, está a sólo 4 tantos de ser el chileno con más goles en la HISTORIA de la Copa Libertadores, está a 39 goles de ser el MÁXIMO GOLEADOR en la HISTORIA de Colo-Colo (sic)”, publicó el usuario @willittow en su cuenta de Twitter, para luego interpelar al ariete de la U con un “Y tu cuando @pinigol51”.

Pero seguramente el adepto del Cacique no esperaba la contundente respuesta del mundialista en Brasil 2014, quien le escribió al poco tiempo.

“Me alegro por Esteban, gran jugador, ojalá supere todos los récords. Lamentablemente no tuve la fortuna de jugar tantos años en Chile, estuve 14 (años) afuera. Me quedo con ser el chileno con más goles en Italia. Saludos”, fue el mensaje de “Pinigol”.

— Mauricio Pinilla (@pinigol51) 12 de febrero de 2018