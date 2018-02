Nicolás Guerra: "Si juego será por mi nivel y no por la regla del Sub 20"

Nicolás Guerra ha sido uno de los juveniles de Universidad de Chile que desde el año pasado se ha ido ganando un puesto en el equipo que adiestra Ángel Guillermo Hoyos.

De hecho, el fin de semana aportó con un gol en la sufrida victoria de los azules frente a Deportes Iquique en Calama. Por lo mismo, el joven ariete dejó en claro que si es considerado será por sus condiciones y no por la regla de tener en cancha a un jugador Sub 20.

“Desde que me lesioné di vuelta la página y me enfoqué en la recuperación. Siempre seré opción como Sub 20 o como jugador integrado, aunque si juego será por mi nivel y no por la regla”, reconoció este martes en conferencia de prensa.

En cuanto a tener alguna chance de ver acción por Copa Libertadores, sostuvo: “Quiero ir paso a paso, primero ganarme un puesto y hacer las cosas bien en el Campeonato. Si lo hago así, tendré una buena Copa que es lo que todos queremos”.

Además, el atacante se refirió a la opción de partir al extranjero: “Uno siempre piensa en eso, pero quiero consagrarme en el club y ganar títulos, después pensaré en lo otro”.

Por último, Guerra comentó la llegada del brasileño Rafael Vaz como nuevo refuerzo: “La verdad no se ha conversado mucho. Que llegue es bueno y ojalá sea un aporte como todos los que llegaron, bienvenido sea… No creo que sean perjudicados mis compañeros (en defensa) porque si andan bien el ‘profe’ los va a poner”.