Sifup amenaza con paro si ANFP no modifica artículo 16 del Torneo Nacional

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) amenazó con realizar un paro durante la segunda rueda del torneo no se modifica el artículo 16 de las bases del Campeonato Nacional.

Este apartado establece que un jugador no podrá cambiar de club en la misma división a mitad de año, cuando finalice la primera rueda del campeonato largo.

En conversación con El Mercurio, el presidente del Sifup, Gamadiel García, indicó que “el artículo perjudica sobre todo a quienes terminan contrato a mitad de temporada porque se quedarán sin club”.

Hay una treintena de jugadores que están en esa situación, incluyendo a Gonzalo Fierro (Colo Colo), Fernando Cordero (Universidad Católica), Gustavo Lorenzetti y Matías Rodríguez (Universidad de Chile) y Nicolás Peric (Audax Italiano).

“Si no se modifica y perjudica a algún jugador, pararemos el torneo para la segunda rueda. Pedimos como mínimo que se les extienda el contrato a quienes finalizan contrato o bien que tengan pase libre para negociar con otro club”, explicó García, agregando un claro ejemplo: “Con este mismo artículo, Alexis no estaría jugando en Manchester. Si se permite en otras ligas más competitivas, por qué no en Chile”.