Hinchas de Everton cumplieron su promesa y no entraron al Sausalito

El alza en los precios de las entradas para ver a su equipo fue el motivo por el que los hinchas de Everton decidieron alzar la voz .

En señal de protesta, los fanáticos se organizaron, reunieron la mayor cantidad de gente y protestaron a las afueras del recinto donde su equipo recibió a Universidad Católica.

Durante la semana habían escrito este comunicado:

“Esta medida se justifica en base a la “promoción” lanzada hoy jueves donde no se especifica el valor final de las entradas para el duelo contra Caracas, por lo que no hay certeza si efectivamente será un beneficio o no.

Por otra parte lamentamos que Everton, solo ante la presión de los hinchas, acceda a estas promociones lo que da cuenta de nula preocupación por el real bienestar de aquellos que son la base del club; sus hinchas.

La coordinación de la barra decidió, además, no ingresar ningún elemento de animación en señal de protesta por la nula empatía de la dirigencia con los hinchas oro y cielo. Hacemos un llamado a nuestros hinchas a no comprar entradas en señal de protesta y estar atentos a las acciones que se tomarán e informarán próximamente”.