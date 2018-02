"Los defensas del City pierden seguridad cuando Bravo está en la portería"

Claudio Bravo podría obtener el próximo domingo su primer título con el Manchester City y siendo titular, cuando los Sky Blues enfrenten al Arsenal por la final de la Copa de la Liga.

Sin embargo, en la antesala a ese cotejo, en Inglaterra volvieron a criticar duramente al portero chileno. Es que el diario The Sun tituló una nota “¿Puede Pep Guardiola permitirse mantener la fe en Claudio Bravo en la final de la Carabao Cup?”, colocando en juicio que el capitán de la Roja sea estelar en ese cotejo.

“Los recuerdos de Bravo aleteando en los centros al área, jugando con el balón y errando en agarrar tiros simples siguen en la mente de los hinchas del City… Esto fue más evidente durante el primer choque de la Copa de Liga de la temporada de visitante ante West Bromwich cuando los fanáticos del equipo detrás de Bravo festejaban irónicamente cada vez que agarraba el balón”, señala en la nota el periodista Paul Hirst.

“Bravo aumentó su confianza desde ese momento, pero siempre hay una tensión nerviosa en el ambiente cuando el ex Barcelona está en el arco… Si un ataque pasa la línea defensiva está el miedo de que Bravo no será capaz de atajar el tiro y los defensas no parecen saber qué hacer cuando tiene el balón en sus pies”, añade.

En esa misma línea añade que “siempre hay una tensión nerviosa en el aire cuando el ex hombre de Barcelona está en la portería. Ese sentimiento se transmite a los cuatro que se sienten incómodos cuando Bravo está en posesión. John Stones y Nicolás Otamendi, los dos centrales, pierden la seguridad en sí mismos cuando Bravo está en la portería. Si un atacante los presiona, existe la preocupación de que Bravo no pueda atajar el disparo y no parezca saber qué va a hacer con la pelota cuando la tiene a sus pies”.

Por último, sostiene que “no hay duda de que Ederson es un portero muy superior a Bravo, pero no elegir al chileno también tendría profundas consecuencias para el ex jugador de Barcelona. Sacar a Bravo ahora sería un duro golpe para su confianza, que ya debe ser frágil después de perder su puesto de titular ante un portero diez años menor que él.