"Con confianza, Nicolás Castillo puede ser el 9 que necesita la Selección"

Luego de reunirse en Europa con referentes de la Selección chilena y otros jugadores, el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, viajó a México para ver a otros posibles nominados de cara los amistosos frente a Suecia y Dinamarca, a fines de marzo.

Y en suelo azteca, el cafetalero compartió con el DT nacional Marco Antonio Figueroa, quien no dudó en postular a Nicolás Castillo como centrodelantero del combinado criollo.

“Que no le busquen otro jugador: con confianza, Nicolás Castillo puede ser el centrodelantero que necesita la Selección. Está sobresaliendo en México (Pumas) y tiene un biotipo que le puede ayudar mucho para jugar con los paraguayos, los argentinos o los colombianos, que son jugadores altos”, reconoció.

El “Fantasma”, también, aseguró que “Felipe Mora (Cruz Azul) está unos cuantos peldaños debajo de Castillo o de Eduardo Vargas (Tigres). Acá en México ha hecho goles, pero no es un centrodelantero constante. No ha rendido tan bien como en su última etapa en la U”.

Además, MAF aprovechó para insistir que en Chile nunca fue valorado: “El 2009 fui elegido el mejor DT. El equipo de la UC que yo armé fue el que hizo e mejor fútbol en años, incluso mejor que cuando fue campeón”.

Por último, consultado sobre por qué no dirige ne suelo nacional, sostuvo: “Porque soy chileno. A mí no se me reconoce nada, mi carrera fue manchada por algunos periodistas chilenos ‘malinchistas’. Por eso me ha costado encontrar trabajo incluso fuera de Chile, por lo que aparece en YoTube y lo que se ha inventado de mí en mi propio país”.