Valdivia y la Copa: "Afuera hay que poner el bus de Nelson Acosta y ratonear"

Falta una semana para que Colo Colo debute en la Copa Libertadores recibiendo a Atlético Nacional de Medellín y Jorge Valdivia, uno de los referentes del plantel albo, ya comenzó a palpitar la participación del Cacique en el torneo continental.

En ese sentido, el “Mago” sorprendió con su curioso plan para que el conjunto popular pueda superar la fase grupal, algo que el elenco de Macul no consigue desde 2007.

“Hay que salir con todo para ganar como local. No es fácil luchar contra la posesión de Colo Colo. ¿Y afuera? Afuera hay que poner el bus de Nelson Acosta y ratonear. Pero hay que ganar como sea acá”, reconoció el volante en diálogo con radio ADN, en referencia al planteamiento ultra defensivo que utilizaba el DT.

Además, tuvo palabras para referirse al ex tenista nacional Marcelo Ríos, quien hace un par de semanas lanzó groserías a los periodistas que cubrían la serie de Copa Davis ante Ecuador.

“Para mí, el Chino Ríos es un Súper Sayayín”, sostuvo el mediocampista sobre el otrora número uno del mundo.

Por último, Valdivia comentó su recordada frase “pero con respeto” que le dijo al DT de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, durante la Copa América de 2015.

“Fue bastante conocida en el partido con Uruguay, así como la ‘chispeza’ de Gary (Medel), como el ‘yo estoy bien, mi familia está bien’ (de Arturo Vidal) y así podríamos seguir toda la tarde. No la he registrado (la frase) y me parece que el Julio César Rodríguez la dijo, así que estoy perdiendo plata ahí”, concluyó.