Mercado: "Alexis es un jugador indescifrable, no sabes para dónde va a salir"

En el duelo entre el Sevilla y Manchester United, que marcará su regreso a la Champions League, Alexis Sánchez se reencontrará con viejo conocido.

Se trata del defensa argentino Gabriel Mercado, con quien el chileno se enfrentó tres veces a nivel de selecciones y protagonizó duras batallas, como el recordado pisotón en el tobillo en la final de la Copa Centenario 2016.

Y el zaguero trasandino recordó los choques con el tocopillano y de paso lo llenó de elogios por fichar en los Diablos Rojos.

“Nos hemos enfrentado varias veces. Es un jugador de un grandísimo nivel y si hicieron esa oferta por él es porque lo vale. Es un jugador indescifrable, no sabes por donde puede salir. Pero no sólo él, porque tienen jugadores muy rápidos de centro del campo hacia adelante”, reconoció en declaraciones que reproduce AS de España.

Respecto al cotejo de este miércoles entre andaluces e ingleses, sostuvo: “Va a ser importantísimo hacer un gran partido en la ida, porque estos equipos te castigan el mínimo error que tienes. No te perdonan. Hay que hacer dos enormes partidos”.

“A la mayoría nos gusta definir las eliminatorias en casa pero también hay que analizar como se va dando. A nosotros nos conviene en la ida un partido cerrado en el que no nos hagan goles. Y allí que el partido sea abierto porque un gol tuyo marca la diferencia”, completó.