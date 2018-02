Fillol sobre Jarry: "Es posible que sea avasallador ante Argentina por la Davis"

Como un “abuelo chocho”. Así está el ex tenista chileno Jaime Fillol por el espectacular momento que está viviendo su nieto Nicolás Jarry en Río de Janeiro tras su histórico triunfo sobre Albert Ramos (19°), que le significó avanzar a sus primeros cuartos de final de un ATP 500 y ser la primera victoria de un criollo sobre un top 20 desde 2009.

“Es un muy buen resultado. Después de lo que hizo en la primera vuelta en Río (ante Guillermo García-López, 67 del planeta), no me sorprendió que podía ganarle a Ramos. Estoy feliz de verlo consolidarse con un estilo de juego agresivo, que ha significado un cambio importante en la eficiencia de su juego”, reconoció el otrora 14 del orbe en conversación con ATON Chile.

“Nicolás lo dominó bastante bien y la importancia que tiene el resultado es cómo jugó el partido, más que a quién venció”, añadió el finalista en dobles de Roland Garros en 1972 y US Open en 1974.

Sobre la clave para los buenos resultados del “Príncipe”, el otrora presidente de la ATP sostuvo: “Tiene un físico que lo obliga a jugar más levantado, recargando menos el trabajo de las piernas y eso le permite desplazarse más rápidamente, subir a la red con más intención. Entonces, eso le está ayudando a ver con más claridad ganar los puntos y con golpes más planos”.

Eso sí, advirtió que aún falta para ver todo el potencial del criollo: “Yo creo que todavía no alcanza una madurez completa. Para meterse entre los que dominan el circuito tiene que tener efectividad y consistencia semana tras semana, y eso todavía no lo conocemos. Es probable que lo logre, aunque se puede demorar un poco. Tiene tiempo, no requiere seguir en un ascenso vertiginoso. Es empeñoso, le gusta trabajar y es paciente”.

Por último, con el gran presente de Jarry, Fillol cree que Chile tiene muy buenas opciones de dar la sorpresa frente a Argentina en la serie de Copa Davis que se disputará en abril en San Juan.

“Se equipara más, pero ya había una sensación de que con Nicolás sano y jugando, la serie ya no es tan segura para el equipo argentino. Ciertamente, ellos tiene más nivel que el equipo chileno, pero es posible que un jugador como ‘Nico’ pueda ser avasallador”.