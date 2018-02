"Ir a la Roja es un objetivo, sería un sueño algún día jugar con Medel al lado"

Sebastián Vegas lleva casi dos años en el fútbol mexicano, a donde partió desde Audax Italiano, y ya se ha logrado consolidar como lateral izquierdo del Morelia.

Por eso, el zaguero nacional se ilusiona con ser parte del nuevo proceso de la Selección chilena, que ahora será conducida por el técnico colombiano Reinaldo Rueda, con quien se reunió hace algunos días en tierras aztecas.

“Claramente es un proceso nuevo, que va a ser largo y en el que probablemente van a pasar muchos jugadores. No sé si es ilusión la palabra, pero sí que la Selección es un objetivo. Tengo que estar bien en mi club y así estaré más cerca”, reconoció en entrevista con un medio nacional.

“¿Si soy parte del recambio? No sé. La verdad es que hasta el momento no he tenido mucha participación y no me gustaría tildarme así. Prefiero demostrar y con el tiempo podré ser llamado. Pero lo tomo con tranquilidad y sin presión. Quiero hacer las cosas bien en el club y eso algún día me llevará a la Selección”, añadió el defensor.

Por último, Vegas sostuvo: “Recién llegó el técnico a la Selección, vamos de a poco. Pero sí, es un sueño poder cumplir ese deseo y algún día jugar con el ‘Pitbull’ (Gary Medel) al lado”.