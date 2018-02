Bravo será el titular del City en final de Carabao Cup

Cada vez que Claudio Bravo se ha puesto bajo los tres palos para defender el arco del Manchester City, las críticas de inmediato han acompañado al portero chileno. Pese a eso, el técnico de los ciudadanos, Pep Guardiola, aseguró que el nacional será el encargado de ser el titular en la final de la Carabao Cup que se jugará este fin de semana ante Arsenal.

“Si no fuese por Claudio Bravo no estaríamos en esta final. Merece jugarla y lo hará. El vestuario es muy importante. Sin él, no estaríamos aquí”, manifestó el técnico.

Según el estratego, su club tiene que entregarse al máximo para lograr el trofeo, pero que para eso deben dejar los temores de lado. “No hay que tener miedo de jugar finales, sé valiente, intenta marcar. Lo intentaremos. Las finales son especiales, pero para llegar hay que ganar los cuartos, las semifinales. Depende de tu valentía, del coraje con el que juegues estos partidos sin remordimientos”, sentenció.

El encuentro, que se jugará en el mítico estadio de Wembley, se disputará el próximo domingo 25 de febrero a las 13.30 horas (de Chile).