Lothar Matthaus criticó la "lucha de egos" entre Alexis Sánchez y Paul Pogba

Debido al pobre nivel futbolístico que ha mostrado Manchester United en las últimas actuaciones, los medios ingleses han especulado con una posible crisis al interior del plantel, e incluso han asevero que existe una “lucha de egos” entre Alexis Sánchez y Paul Pogba.

Ante esto, una de las leyendas del fútbol alemán, Lothar Matthaus criticó la situación, remarcando que futbolistas de la talla de ambos deberían sumar y no ser un problema para los diablos rojos.

“Paul Pogba y Alexis Sánchez son buenos jugadores, pero está claro que algo no está funcionando con ellos juntos en Manchester United. Normalmente, se espera que los jugadores de esta calidad se entiendan entre sí, pero el equilibrio en el equipo no es correcto”, escribió en una columna publicada en The Sun.

El germano comparó la situación con lo que vivió el Paris Saint Germain, remarcando que deben recordar que son parte de un plantel. “Me pregunto si están teniendo el mismo problema que en PSG con Cavani y Neymar. Alexis y Pogba juegan para ellos y no par el equipo”, aseveró.

Por último, Matthaus aseveró que “en los juegos de más alto nivel, eso te cuesta. Cada jugador tiene que renunciar a algo de su personalidad y ego por el bien del equipo”.