Claudio Bravo: "Me quedo con la tranquilidad que he hecho las cosas bien"

Luego de la victoria de Manchester City ante Arsenal y así obtener su primer título con los ‘Sky Blues’, Claudio Bravo mostró su satisfacción por el triunfo y por sus actuaciones en el torneo, en el que jugó todos los partidos con buenas actuaciones.

“Estamos felices, porque hicimos un trabajo espléndido. Los primeros minutos mostramos nerviosismo, pero las finales son así. Nos quedamos con un título bien sufrido. Veníamos de un traspié importante y era el momento de dar el golpe de buena manera” dijo.

Sobre su rendimiento, señaló: “Siempre ha sido mi idea aportar de donde me toque estar y cosechar la mayor cantidad de títulos. Siempre trabajo fuerte para lograr conseguir las cosas. En lo personal, me quedo con la satisfacción de haber hecho bien las cosas en este torneo, de haber levantado un título más en mi carrera”.

“Estoy entrenándome de buena manera desde el día uno hasta ahora. Si bien se habla de más, pero si uno ve el trasfondo de donde vienen las cosas hay algo que no es normal, pero fuera de eso, me quedo con la tranquilidad que he hecho las cosas bien, que los accidentes no pasan por mí, sino por otras circunstancias. Así que me quedo con la satisfacción de haber levantado un nuevo título en mi carrera”, cerró el capitán de la Selección.