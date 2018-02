Guede: "No nos podemos hacer cargo de lo que pasó atrás en la Libertadores"

En Colo Colo ya cuentan las horas para su debut en Copa Libertadores, pues a las 21:30 horas de este martes comenzarán su participación en el torneo continental recibiendo a Atlético Nacional de Medellín en el estadio Monumental.

Y en la antesala al estreno, el técnico de los albos, Pablo Guede, le quitó la presión a sus pupilos por los 11 años sin que el elenco popular clasifique a los octavos de final de la competencia.

“Estoy muy tranquilo. Quiero que estos jugadores disfruten el torneo que se ganaron competir. Es un torneo espectacular y súper lindo. En vez de sufrir, debemos disfrutar. Todos. No nos podemos hacer cargo de lo que pasó atrás, debemos ir paso a paso y competir de la mejor manera”, reconoció el técnico argentino en conferencia de prensa.

“Nos costó mucho llegar hasta acá. Fue un camino de un año y medio donde hubo terremotos, tsunamis, primaveras, salió el sol. No me permitiría no disfrutar porque estos partidos, como el de mañana, sólo tenemos tres. Y después nunca sabes lo que te puede pasar en la vida. Con San Lorenzo no disfruté, con Palestino tampoco, pero ahora estoy tranquilo y contento con el trabajo de los chicos. Y si no se nos da, estaremos con la tranquilidad de haber hecho todo lo que está en nuestras manos por cumplir el sueño y la ilusión de la gente de pasar a octavos”, añadió.

En cuanto al conjunto verdolaga, el trasandino sostuvo: “No voy a descubrir yo a Atlético Nacional. Es un pedazo de equipo. Tienen jugadores más desequilibrantes y tienen a uno de los tres mejores entrenadores de Sudamérica. (Jorge) Almirón hizo funcionar siempre como quiso en los clubes que estuvo. Tienen jugadores de alta calidad”.

Respecto al fracaso de los equipos chilenos en el terreno internacional, Guede comentó: “Nosotros quedamos eliminados con Botafogo que llegó a la semifinal. Y cuando nos eliminaron, parecíamos los más malos del mundo. Entonces hay que saber con quién se mide y si están todas las condiciones que rodean a un equipo para poder seguir avanzando”.

“También está el tema monetario. Boca repatrió a Tevez o River firmó a Pratto por 11 millones de dólares. No quiere decir que van a ser campeones, pero corren con ventaja. Es mucho más amplio el tema que solo echarle la culpa a los jugadores o a los entrenadores de un fracaso del fútbol chileno. Algo falla”, completó.