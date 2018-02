"La inexperiencia en Vasco da Gama podría ser un punto a favor para la U"

Universidad de Chile hará su estreno en la Copa Libertadores 2018 el próximo 13 de marzo, cuando visite al difícil Vasco da Gama en Río de Janeiro, que en 1998 se coronó campeón por única vez en el torneo continental.

Y un campeón con el cuadro carioca, como Mauro Galvao, analizó las virtudes y debilidades del conjunto brasileño, que ingresó al Grupo 5 tras superar en la fase previa a Universidad de Concepción y a Jorge Wilstermannn por penales.

“La llegada del técnico Zé Ricardo (agosto de 2017) le hizo muy bien al equipo. Es una escuadra más técnica, que le gusta mucho entretenerse con el balón y mantenerlo en sus pies lo más posible. No apuesta por los pelotazos largos, sino por la velocidad en los pases cortos. ¿Jugadores a destacar? Pese a ser muy joven, el atacante Paulinho, de 17 años, es muy encarador, mientras que los zagueros Frickson Erazo y Paulao le dan mucha seguridad a la defensa”, reconoció.

“Pese a que Vasco es un buen equipo, creo que para esta Libertadores tiene un plantel con varios jugadores que no tienen mucha experiencia en torneos de este tipo. Esa inexperiencia podría ser un punto a favor para el equipo chileno, ya que quizás aún no toman la confianza necesaria sobre el campo de juego. Y lo otro: siento que el equipo no se reforzó debidamente en la zona del mediocampo y en el ataque, lo que en mi opinión era fundamental”, añadió el mundialista con Brasil en México 1986 e Italia 1990.

Por último, consultado sobre si este es el “grupo de la muerte”, al contar también con poderosos clubes como Cruzeiro y Racing de Avellaneda, sostuvo: “En teoría, sí, pero los pergaminos quedan en el olvido cuando empieza la competencia. No olvidemos que Vasco ganó un partido 4-0 y el siguiente lo perdió en Bolivia por el mismo marcador y casi no ingresa a la fase de grupos”.