Recambio en la Selección: Rueda hizo una "invitación a los jóvenes a reemplazar a los consagrados"

Este martes el técnico de la Selección Chilena, Reinaldo Rueda realizó una conferencia de prensa donde habló sobre su gira a Europa y México, donde pudo hablar con varios jugadores.

“Hay jóvenes de mucha proyección, ya han dado un salto importante al saltar a ligas competitivas, el desafío de ellos es consolidarse en sus equipos, que demuestren que son jugadores para sostenerse”, comentó.

“La Roja” tendrá dos encuentros amistosos en marzo, donde enfrentará a Suecia y Dinamarca el 24 y 27 de marzo respectivamente, en ese contexto el colombiano manifestó que “quizás estos partidos sirvan para evaluar a los jóvenes que son elegibles. Todo va a depender de su respuesta, y de los consagrados que puedan mantenerse en la élite del fútbol. Casi todos se merecen salir por la puerta grande”.

“Le hice una invitación a los jóvenes a reemplazar a los consagrados y a los consagrados a saber en qué momento se deben irse, ellos deben prepararse para entregarle la posta a los jóvenes, eso no es fácil, nadie se quiere ir y perder protagonismo. Esto algo que tiene una implicación en muchos aspectos”, agregó.

Rueda se reunió con Arturo Vidal y Claudio Bravo, dos emblemas de la Selección que protagonizaron el último conflicto dentro del camarín.

“Conversé el tema con cada uno de ellos, es un tema que no es fácil de entender, son dos hombres que se quieren, respetar y admiran y que están dispuestos a seguir en la selección. Todo lo que pasó saben que es secundario. Hablé el tema con ellos y también con todos los jugadores sobre el suceso que pasó por una tercera persona. Se tienen respeto y van a seguir siendo un gran aporte”, destacó.

El técnico manifestó que los jugadores no han conversado del tema, pero que ambos se reunirán en Estocolmo para que “se limpien los dos, limpien el grupo y se hagan ese lavado mental. Esa es la dinámica que vamos a realizar, ambos están muy dispuestos. Claudio siempre ha visto en Arturo un ser humano especial y Arturo porque admira a Claudio”

Por último el DT habló sobre la dosificación que se debió haber hecho en la Copa Confederaciones. “Si Chile hubiese hecho una planificación estratégica y a la Confederaciones no se iba con equipo estelar, quizás yo no estaría aquí. Quizás lo mejor era llevar un equipo Sub 23 costara lo que costara. Si se iba con otro equipo no había desgaste y Chile iba al Mundial, el desgaste pasó la cuenta”.

“La selección pagó ese desgaste en los partidos decisivos ante Paraguay y Bolivia. Ahora los jugadores asumieron que ellos querían jugar ese torneo porque lo querían ganar, entonces también lo reconoce. Pizzi quiso que varios descansaran y no fueran, pero los jugadores querían ir para ganarlas. Eso mató al equipo”, concluyó.