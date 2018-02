Usain Bolt reveló su equipo y jugará en Old Trafford

La leyenda del atletismo Usain Bolt, que se retiró al final de la temporada pasada, jugará un partido de fútbol benéfico a favor de Unicef en Old Trafford, el estadio del Mánchester United, anunció este martes en su cuenta de la red social Twitter.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you’re ready @robbiewilliams! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 27 de febrero de 2018