Miguel Riffo: "En Iquique voy a dirigir como he vivido el fútbol toda la vida"

Ya comenzó la era de Miguel Riffo como nuevo entrenador de Deportes Iquique. El técnico fue presentado oficialmente el martes, jornada en la que tuvo su primer entrenamiento al mando de los Dragones Celestes.

En ese sentido, el reemplazante de Erick Guerrero se mostró contento por este nuevo desafío en su carrera, que será su segunda incursión como DT tras su paso por Unión La Calera.

“Estoy muy contento de ser el entrenador de Iquique. Agradecido por la confianza que han depositado en mí y en mi cuerpo técnico. Estamos con todas las ganas de entregar lo mejor de nosotros para que Iquique vuelva a tomar el protagonismo que en algún momento tuvo”, reconoció el ex defensa de Colo Colo.

“Nuestro objetivo es dar una identidad de juego clara el equipo. Sin duda, los resultados y ganar es fundamental. Tenemos un partido muy difícil este fin de semana frente a Universidad Católica y sin duda que lo vamos a preparar de la mejor forma. Prepararemos el partido para ganar y esperamos que nos vaya bien”, añadió.

Por último, Riffo sostuvo: “Voy a dirigir como he vivido el fútbol toda la vida. Crecí en un equipo (Colo Colo) que te obliga a ganar, te obliga a ser protagonista y en todos los proyectos que he trabajado lo he hecho de la misma forma. Creo que te acercas mucho más a tener éxito, a ser campeón, buscando tomar la iniciativa en los partidos, siendo protagonista en cada juego. Es la forma en que dirijo”.