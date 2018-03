Brayan Cortés y micro ciclo de la Roja: "Hay que aprovechar estas oportunidades"

Brayan Cortés, joven portero de Colo Colo, será uno de los 23 jugadores del medio local que comenzarán a trabajar desde este lunes hasta el jueves en Juan Pinto Durán en el primer micro ciclo del técnico de la Selección chilena, Reinaldo Rueda.

Y en ese sentido, el cancerbero criollo aseguró que la intención es aprovechar de buena manera esta oportunidad para ser considerado como parte del anhelado recambio de la Roja.

“Se ha hablado harto de recambio, siempre me he mantenido al margen por respeto a los grandes, pero uno trata de estar ahí, nominado”, reconoció.

“Estar te da un plus y hay que aprovechar las oportunidades que no se dan nunca”, añadió el ex arquero de Deportes Iquique, quien arribó en este 2018 al Cacique.

Consignar que en un principio eran 24 los jugadores locales que comenzarían los trabajos en el búnker de la Roja, pero la ANFP dio a conocer este lunes que el jugador de Huachipato José Bizama fue liberado de la convocatoria por una lesión.