Tommy Robredo: "En los próximos meses se verá qué tan arriba puede llegar Jarry"

El gran nivel mostrado por Nicolás Jarry (61° del ranking ATP) en las últimas dos semanas en Brasil para alcanzar una semis en Río de Janeiro y una histórica final en Sao Paulo no han dejado a nadie indiferente.

El español Tommy Robredo, ex número cinco del mundo y quien participará esta semana en el Challenger de Santiago, se refirió al buen momento de la primera raqueta chilena.

“Es un grandísimo jugador. Un chico joven que proyecta muy buen futuro y en los próximos meses se verá qué tan arriba puede llegar. Pero creo que tiene mucho potencial”, reconoció el hispano en entrevista con La Tercera.

Además, se refirió a otro criollo, Christian Garín, al que podría enfrentar en los octavos de final de la Cachantun Cup: “He entrenado con él. Es un jugador muy joven que prometía mucho. Hace un tiempo estuvo entrenando en España y es un jugador muy bueno. Pero primero me enfoco en primera ronda, que si no la gano no voy a jugar con nadie”.

Consultado sobre por qué el alemán Alexander Zverev, a quien el “Tanque” le ganó la final junio de Roland Garros 2013, dio el salto y el chileno no, el catalán respondió: “Porque es mejor que él. Si uno da el salto y el otro no, es simplemente porque es mejor. De acá a dos años puede ser distinto; puede que Garín sea mejor. Federer ganó Australia porque fue el mejor. Roberto Bautista ganó Dubai la semana pasada porque fue el mejor. El mundo del tenis va así: Si Zverev es top ten y Garín top 300 es porque Zverev es mejor”.

Por último, Robredo recordó a Fernando González y Nicolás Massú, jugadores que eran de su generación: “Los recuerdo con mucho cariño. Con Fernando aparte jugamos juntos en dobles muchas veces y con Nico convivimos en muchos torneos en el circuito. Son grandísimos jugadores, con estilos muy diferentes, pero eran gente que le daban un sabor especial circuito. La verdad es que se les extraña”.