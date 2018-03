Las duras críticas de Draxler tras caída del PSG en Champions: "Merecimos ser eliminados"

Tras la caída del PSG frente al Real Madrid en la Champions League, el delantero Julian Draxler no se guardó nada y se desahogó con duros comentarios en la televisión alemana.

Según consigna el portal Goal, Draxler criticó a sus compañeros y al DT Unai Emery, señalando que “el Madrid jugó tranquilamente y no estaba nervioso. Hicimos rodar el balón, pero no puedes ganar solo con eso”.

“Debes presionar al Madrid cuando pierdes 1-3. No solo hacer pases y esperar que el gol caiga del cielo. Merecimos ser eliminados”, añadió al canal ZDF.

Además, el delantero envió un fuerte mensaje al dueño del club Nasser Al-Khelaïfi: “Este verano gastamos 400 millones de euros y dijimos que era para cambiar, y al final ni pasamos de ronda”.

Finalmente, criticó la actitud de su entrenador, quien demoró su entrada al juego: “Él no se inmutaba y no lo entendía. No sé lo que pasó, estaba sorprendido y enfadado. El 1-1 no cambió nada para nosotros. Creía que debíamos seguir presionando y jugando al ataque”.