Rueda y la generación dorada: "Se deben preparar para saber cuándo irse con dignidad"

El colombiano habló sobre el microcliclo de entrenamientos que tuvo con jugadores del fútbol nacional.

Reinaldo Rueda nuevamente enfrentó los micrófonos y conversó con la prensa sobre diversos temas. El primero de ellos fue la renovación de la Selección Chilena.

“La evaluación que hicimos de la experiencia pasada fue muy positiva, pues los jugadores asumieron responsabilidades. Y para los jóvenes el desafío es prepararse y reemplazar a esta generación histórica. Un sello no es fácil de lograr. Hay que mantener las cosas buenas, la esencia propia del jugador chileno”, comentó el técnico.

Para que exista la renovación el colombiano aseguró que “los que están, se deben preparar para saber cuándo irse con dignidad. Y los que no están, deben prepararse para superar a los que están. Hay posiciones bien complejas, otras con sobrepoblación y otras con pocas opciones. Necesitamos la combinación exitosa de los experimentados que saben ganar con estos jóvenes con condiciones”.

Rueda ha estado en dos Mundiales y es voz autorizada para opinar sobre las razones por las que “La Roja” se quedó fuera de la cita planetaria de Rusia 2018.

“No hay un solo factor el que determinó la no clasificación. No es fácil. El hecho de ganar dos Copa América y todo eso hizo que hubiera un exceso de desgaste y se sobrestimaran sus condiciones. El exceso de confianza quizás los traicionó. Durante tres o cuatro años no tuvieron vacaciones completas y se enfrentaron a equipos que no tuvieron ese desgaste mental. La autocrítica está, pero los invité a sacar algo positivo”.

El nuevo ciclo del “equipo de todos” comenzará el 24 de marzo ante la Selección de Suecia y posteriormente jugará con Dinamarca el 27 del mismo mes. “Ya iniciamos el trabajo de los amistosos, el análisis de los rivales, sus características y últimos juegos. Lo compartimos con este grupo de jugadores. Toda la parte estratégica dependerá del momento de nuestros hombres. La circunstancia del juego dependerá de lo que también nos deje hacer el rival. Cuando nos juntemos el 18 vamos a definir la forma cómo jugaremos“.