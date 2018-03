Defensa del Liverpool no teme a Alexis: "Sánchez no es el Manchester United"

Un duelo clave es que el protagonizará este sábado el Manchester United frente al Liverpool, pues los Diablos Rojos marchan segundos en la Premier League con 62 puntos y la escuadra de Jurgen Klopp se ubica tercera con 60.

Y previo al cotejo, al defensa del conjunto de Anfield, Dejan Lovren, le consultaron si les será más difícil al enfrentar a un equipo que tiene en sus filas a Alexis Sánchez, por lo que el zaguero entregó una contundente respuesta.

“No, ¿por qué? Nosotros tenemos a Salah. Y a Mané. Así que no sé a qué te refieres”, reconoció el futbolista.

“Sánchez no es el United. El Manchester United es un equipo. Debemos respetar a todos, no sólo a Sánchez. Nos centraremos en nosotros, no en individualidades”, añadió.

De todas formas, el chileno no ha podido lucir desde que llegó al elenco de Old Trafford y sólo ha convertido un gol en ocho partidos, lo que le ha valido diversas críticas.