Marcelo Espina sobre Alexis : "Futbolísticamente no eligió la mejor opción"

Si bien llegó como una estrella a Manchester United, Alexis Sánchez no ha podido tener actuaciones destacadas en el equipo y le ha costado encontrar su mejor nivel dentro del campo de juego.

Precisamente, el ex capitán de Colo Colo y comentarista de ESPN, Marcelo Espina, aseguró que no eligió la mejor opción, ya que los ‘Diablos Rojos” tienen otro estilo de juego.

“Está claro que no está teniendo el mismo rendimiento que en el Arsenal…Y se tiene que adaptar a un equipo que juega totalmente distinto, como distinto era el Barcelona, que busca tenencia de la pelota, posesión, elaboración, mientras que los equipos de Mourinho son pelotazo y segunda pelota, y que por momentos hacen marcación individual. (Juan )Mata tiene que perseguir al rival, (Marcus) Rashford también, (David) De Gea saca largo, (Romelu) Lukaku la peina”, dijo a El Mercurio.

“Futbolísticamente, el United no es lo que más le acomoda. Pero ya es tarde. entre el City y el United, en cuanto a la idea futbolística, no hay dónde perderse”.

También se refirió a cómo José Mourinho privilegia lo colectivo por lo individual: “Pero si están pensando en que el United se tiene que acomodar a Alexis, están errados. Es Alexis quien debe acomodarse al United, y si no, la va a tener complicada. Pero se va a terminar adaptando y va a rendir, porque sabe qué le falta”.

“Futbolísticamente no eligió la mejor opción, porque Mourinho no va a cambiar su estilo por él, no por Mata, ni por Pogbá”, cerró.