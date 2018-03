Nicolás Jarry y su buen momento: "Al fin estoy donde siempre he querido estar"

El mejor momento de su carrera está viviendo Nicolás Jarry. A sus 22 años, se encuentra 61° del mundo del ranking ATP tras buenas actuaciones, con claras posibilidad de seguir escalando en el escalafón.

Por lo mismo, la “Torre” se dio el tiempo de hablar sobre su presente, donde destacó que su buen momento es lo que siempre ha querido.

“Se podría decir que al fin estoy donde siempre he querido estar. He trabajado toda mi vida y he soñado desde chico que iba a estar jugando a este nivel, contra este tipo de jugadores y teniendo buenos resultados en torneos ATP. Esto también ayuda a otro sueño, que es poder trabajar con un buen equipo; poder viajar no sólo con un entrenador, sino que tener la posibilidad de llevarme de viaje a más de uno de mi cuerpo técnico, para hacer de estos viajes más entretenidos, seguir cuidándome y seguir mejorando”, señaló en entrevista con La Tercera.

Sobre qué se siente ser el 16° mejor tenista de la temporada, dijo: “Me gusta harto. Cuando lo vi me sacó una sonrisa. He estado jugando muy buen tenis contra jugadores muy buenos. Partidos durísimos, que los he podido sacar adelante. Me tiene muy contento la forma en que estoy jugando. Me siento tranquilo dentro y fuera de la cancha, entrenando. Temas familiares, personales, están todos bien. Estoy muy feliz en términos generales”.

“Va a ser una Copa Davis diferente, ya jugar contra Argentina va a ser algo muy entretenido y a la vez difícil. El estadio cerrado se escucha muchísimo. Será un encuentro divertido para nosotros y también para el público. Seguro va a haber un par de peleas entre chilenos y argentinos. Ojalá no pase nada y todo sea bien deportivo”, sostuvo sobre la serie de Copa Davis ante Argentina.

También aseguró que van a ser partidos complicados: “Va a ser una serie muy difícil. Ellos son los favoritos, tienen mucha experiencia en Copa Davis y nosotros vamos a estar allá abajo. Seguro les podemos hacer pelea, no la van a tener para nada fácil”.

“Lo bueno es que la unión que tenemos nosotros es muy grande y que en verdad podemos llegar a jugar a un nivel muy alto y probablemente los podemos complicar. Vamos a tener que estar bien, ojalá estemos con el equipo completo y que todos estemos saludables. Todavía quedan un par de semanas y puede pasar cualquier cosa”, sentenció sobre el tema.

A la vez, se refirió a su objetivo: “Y para mí siempre jugar los Juegos Olímpicos ha sido un objetivo de los más altos que he tenido. Siempre es un orgullo representar a Chile en la Davis y siempre he querido hacerlo en las Olimpiadas”.