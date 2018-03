Hoyos aún tiene dudas si poner a Vaz de titular ante Vasco

Este martes Universidad de Chile debutará en la Copa Libertadores 2018 ante Vasco da Gama y el técnico de los “azules” aún tiene dudas sobre el equipo que saldrá a buscar los tres puntos en Brasil.

Rafael Vaz llegó a reforzar la zaga defensiva y podría ser desde la partida, sin embargo, Ángel Guillermo Hoyos aún no lo confirma como titular.

“Tiene muchas posibilidades, no lo puedo certificar, me quiero tomar los tiempos, tenemos un entrenamiento, pero está con muchas posibilidades”, comentó el DT.

El técnico argentino fue consultado si Gustavo Lorenzetti estaría desde el primer minuto, pero volvió a jugar al misterio. “La posibilidad de que pueda entrar está latente, de inicio, porque creemos que los tres cambios son determinantes para buscar el partido (…) deciden situaciones de partido que a veces no se las tienen en cuenta. No me afecta en qué lugar puede llegar a jugar Gustavo, porque tiene la capacidad”.

“Esperemos tener una linda noche. Tenemos una ilusión muy grande de hacer un buena Copa, hemos trabajo para eso y tenemos un equipo competitivo con jugadores de mucha experiencia. Esa fe viene trasladada de lo que representa el equipo. Son 18 puntos que hay que jugarlos con mucha intensidad y con valores futbolísticos”, destacó.

Los universitarios saldrían a la cancha con Johnny Herrera; Christian Vilches, Rodrigo Echeverría, Rafael Vaz; Matías Rodríguez, Felipe Seymour, David Pizarro, Jean Beausejour, Gustavo Lorenzetti, Yeferson Soteldo y Mauricio Pinilla.