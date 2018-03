Jorge Sampaoli llegó a las redes sociales y debutó en Twitter

Gran parte del mundo futbolístico tiene cuenta en alguna red social, donde comentan temas de la contingencia o muestran como se preparan para un partido.

El último personaje que se sumó a la moda fue el técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, quien se hizo una cuenta de Twitter y le dio la bienvenida a sus seguidores.

“Bienvenidos a mi cuenta oficial de Twitter #VamosArgentina ‘Disfruta los placeres que te quedan sin dañar"”, fueron las palabras del técnico trasandino.

Bienvenidos a mi cuenta oficial de Twitter #VamosArgentina💪

“Disfruta los placeres que te quedan sin dañar”

——

Welcome to my Twitter official account. pic.twitter.com/Qo5ETWuYnV

— Jorge Sampaoli (@SampaoliOficial) 12 de marzo de 2018