Marcelo Díaz denunció amenaza de muerte contra su hija tras cometer autogol

Las últimas horas no han sido nada de fáciles para Marcelo Díaz en México. Es que el volante chileno marcó un autogol que le costó la derrota a Pumas frente al Toluca, situación por la cual recibió una amenaza de muerte contra su hija.

Un usuario por Instagram le escribió al mediocampista criollo: “Por tu culpa perdí 300 lucas en una apuesta…Voi a matar a tu hija”.

Tras el duro mensaje, el jugado formado en Universidad de Chile reaccionó publicando la amenaza en redes sociales y de paso también le respondió.

“A mí me pueden criticar, a mí me pueden insultar, pero con mis hijos no se mete NADIE y por ellos doy la vida… Así que espero conocerte pronto pendejo y la ctm”, le escribió “Carepato”.