Medel y la Champions League: "Trataremos de hacer nuestro juego e intentar ganar"

El volante defensivo tendrá que dar vuelta el 5-0 de la ida.

Gary Medel y Arturo Vidal se volverán a ver las caras este miércoles a las 14:00 horas, en el partido de vuelta entre el Besiktas y el Bayern Munich.

En la previa el “Pitbull” conversó con un medio nacional, donde comentó que “el ambiente está bien en la interna del club. Nosotros trataremos de hacer nuestro juego, intentar ganar y así quedarnos contentos para lo que viene”.

“He jugado mucho como central y mediocentro y me siento muy cómodo en las dos posiciones y más jugando en el Besiktas, que tenemos casi siempre la posesión de balón y me hace sentir muy cómodo en el lugar que me necesite el equipo”, agregó el ex Universidad Católica.

Cabe recordar que el resultado en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, el equipo turco perdió por 5-0.