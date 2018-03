Pablo Guede habría mandado espías a Bolivia en la previa de la Copa Libertadores

Colo Colo está prácticamente obligado a ganar para mantener sus ilusiones de clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores y para obtener un resultado positivo ante el Bolivar, Pablo Guede habría mandado a sus espías para que observaran al equipo boliviano.

La información fue divulgada por la prensa boliviana, ya que aseguran que parte del cuerpo técnico del “Cacique”, asistió al empate 0-0 de la “Academia” ante Oriente Petrolero.

Uno que se refirió al tema fue el delantero del Bolivar, Marcos Riquelme, que fue dirigido por Guede en Palestino. “El dijo que estudiaría a sus rivales y creo que ahora no es la excepción. No me impresiona que hayan venido a ver cómo jugamos. Su objetivo será ganar, pero no será fácil, porque nosotros estamos en casa y no podemos equivocarnos”.

Los “albos” jugarán este miércoles a las 19:45 horas ante el Bolivar, por la segunda fecha del Grupo 2 de la Copa Libertadores.