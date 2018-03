Problemas para Pablo Guede: César Pinares no viajaría a Bolivia

El DT confirmó que no iba a “arriesgar” al volante.

Este miércoles a las 19:15 Colo Colo deberá enfrentar a Bolivar por la segunda fecha del Grupo 2 de la Copa Libertadores, duelo que podría ser clave para los “albos”, ya que una derrota podría complicar seriamente sus opciones de pasar a los octavos de final, sin embargo, el técnico Pablo Guede no le ve de la misma manera.

“Creo que para ellos es un partido decisivo, no tanto para nosotros, pero sí para ellos. Sabemos que es un partido difícil de visitante en La Paz, y ellos saben que si no ganan quedan fuera y así ellos lo manifestaron. Ellos saben que jugando en casa no pueden perder puntos, como nos pasó a nosotros jugando con Atlético Nacional”, comentó el trasandino.

Con respecto al equipo, Guede recibió una mala noticia, ya que César Pinares presentó molestias en sus gemelos y no sería parte de los convocados. “Estamos bien, tranquilos en lo que podemos hacer. Ayer tuvimos un problema con Pinares y lo más probable es que no pueda viajar. No lo vamos a arriesgar”.

Otro jugador que presenta problemas físicos es Julio Barroso quien sufre de dolores en la zona lumbar. “Lo de Julio es el día a día, es cómo se sintió ayer, cómo trabajó durante la semana, ayer se metió un ratito a hacer fútbol y hoy también, y mañana tomaré la decisión que tenga que tomar con Julio”.