Madre del joven que amenazó a Marcelo Díaz contó el calvario que está viviendo su familia

Luego de que Marcelo Díaz fuera amenazado a través de las redes sociales por cometer un autogol en el partido ante el Toluca, el volante decidió funar a la persona que aseguró que iba a matar su hija.

Pero el asunto no quedó ahí, ya que la madre del joven funado aseguró que le han llegado múltiples amenazadas en las redes y en llamadas telefónicas.

“A eso de las seis de la mañana comenzó a sonar el teléfono de mi marido y también el mío. No sólo habían llamadas perdidas, sino también mensajes amenazantes en nuestras redes. Y todas con lenguaje muy fuerte y donde nos decían que nos iban a matar. No entendíamos nada, así que fuimos a despertar a mi hijo que estaba dormido porque tenía que ir al colegio. Tomamos su teléfono y lo revisamos, pero no encontramos ninguna señal de los mensajes que decían que había mandado a Marcelo Díaz. Ahí empezó esta pesadilla que no ha parado durante todo el día”, comentó Jacqueline al diario La Cuarta.

La madre del joven realizó una denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI), asegurando que su hijo no tuvo nada que ver en el asunto. “Antes de creer en nuestra palabra como padres, en la PDI revisaron el teléfono y vieron que el mensaje no había salido de ahí. Por eso acogieron nuestra denuncia y dijeron que nos ayudarían a aclarar todo. De hecho, el aparato quedó en el cibercrimen porque queremos conocer al verdadero responsable”.

“El problema es que nos siguen amenazando cada cinco minutos. Y han publicado nuestra dirección, datos, teléfonos y el colegio de mi hijo. Saben que es hincha de Colo Colo y lo tratan peor, porque son hinchas de Universidad de Chile”, agregó.

Por último Jacqueline tuvo palabras para el volante de los Pumas. “Si algo le pasa a mi hijo, será culpa de Marcelo Díaz. Aquí está en riesgo la vida. Él debió hacer todo lo que legalmente debe hacerse y no aprovechar que es personaje público para sacar pantallazos. Ojalá se contacte con nosotros y se retracte, por nuestro lado seguiremos con la investigación en la policía