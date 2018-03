Intendente: "Mosa estaba en un estado que no me corresponde a mí señalar"

Continúan las reacciones tras la detención en Calama del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, por protagonizar un incidente con el intendente de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, durante la madrugada de este miércoles en el hotel Diego de Almagro, en plena concentración de Colo Colo previo al viaje a La Paz par enfrentar a Bolívar por Copa Libertadores.

Mientras el timonel del Cacique se defendió y acusó que todo fue un “abuso de poder” contra su persona, la autoridad regional entregó su versión sobre los hechos.

“Yo estaba haciendo mi ingreso, ajeno a la situación. Ahí hubo requerimientos (de parte de Mosa) que no podían ser satisfechos por personal del hotel porque el bar, a esa hora, ya estaba cerrado”, reconoció.

“Nos cruzamos en el ascensor sin problemas del piso 1 al 3. Ahí comenzaron acciones de fuerza contra mi persona. Por mandato del presidente, soy autoridad de la República y, en ese sentido, hice la denuncia a la Fiscalía”, añadió.

En esa misma línea, Díaz agregó: “Cuando me increpa en el piso 7 me dice ‘Y voh, ¿quién erís?’. Pensaba que lo iba a grabar, pero le dije que llamaría a mi escolta. Entonces me dice ‘¿Quién erís?’ y le respondo ‘el Intendente de la Segunda Región’. No hay abuso de poder en señalar eso”.

Consultado sobre si Mosa estaba bajo los efectos del alcohol, el intendente no fue muy claro: “Estaba en un estado que no me corresponde a mí señalar, no sé si habrá capturado la información”.

Consignar que el parte policial reveló un ninguneo del empresario puertomontino hacia Díaz y que el dirigente se encontraba en estado de ebriedad.