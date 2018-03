La millonaria deuda de la Federación de Tenis con Massú

Cuando faltan poco más de dos semanas para la serie de Copa Davis entre Argentina y Chile, que se disputará en San Juan el 6 y 7 de abril, una nueva polémica envuelve al equipo criollo.

Es que en esta jornada se reveló que la Federación de Tenis le adeuda al capitán Nicolás Massú más de 30 millones de pesos por pasadas series y por meses en que el organismo no le pagó su sueldo por trabajar con niños en las canchas del Cerro Colorado.

“Es una deuda que se arrastra desde hace varios años y que corresponde a las administraciones que estuvieron antes y durante el mandato de José Hinzpeter en la federación, pero las últimas cinco series ya fueron pagadas. No se le debe nada a Nicolás”, reconoció el papá del viñamarino, Manuel Massú.

“Nunca más conversé con Hinzpeter, aunque entiendo que existe una investigación en su contra para aclarar qué pasó con las platas cuando fue presidente del tenis chileno, dinero que nunca llegó a ‘Nico"”, añadió.

En tanto, el otrora timonel de la Fetech sostuvo al mismo medio: “Es posible que exista esa deuda, no lo recuerdo. Aunque si Manuel (Massú) te lo dice, debe ser así. Pero hay que entender que lamentablemente son dineros que que no se lograron pagar debido a que eran series por el Grupo II de la Zona Americana, donde no tuvimos televisión ni tampoco grandes jugadores”.

Además, el abogado agregó: “Nunca más tuvimos contacto (con Massú). La verdad que una vez que dejé la federación yo di vuelta la página”.

Por último, el progenitor del “Vampiro” aseguró tajantemente que a pesar de la deuda, el doble campeón olímpico no piensa en dejar la capitanía del equipo chileno de Copa Davis: “En algún momento estuvo la posibilidad de demandar a la federación, pero Nicolás lo descartó desde un principio, ya que no quería dejar al equipo. Todos saben que él ama el tenis y ahora sólo está pensando en los partidos contra Argentina”.