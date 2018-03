Problemas para Colo Colo: "Pajarito" Valdés no viajó a Bolivia

El volante presenta un cuadro febril.

Colo Colo ha tenido un estadía para el olvido en Calama. Primero el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa fue detenido por Carabineros tras una discusión con el intendente de la Región Antofagasta y ahora Jaime Valdés no pudo viajar a Bolivia debido a una fuerte gripe.

El cuerpo médico “albo” indicó no era recomendable que “Pajarito” viajara al país altiplánico, por lo que tuvo que tomar rumbo a Santiago para comenzar su etapa de recuperación.

La baja del volante no complicaría del todo a Pablo Guede, ya que no tenía pensado jugar desde el primer minuto con el ex Parma.

El “Cacique” jugará sus segundo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Bolívar a las 19:15.