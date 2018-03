Claudio Bravo le respondió a Salah: "Jadue siempre estuvo con los jugadores"

El portero aseguró que le había comunicado a Rueda que no iba a estar y culpó a la Federación.

La automarginación de Clauido Bravo de la Selección Chilena sigue generando polémica, ya que el ex Colo Colo conversó con un medio nacional para aclarar lo sucedido.

“Hace 40 días tome la decisión de no venir a la Selección. El técnico sabe cuál era mi postura. Necesito sentirme a 10 puntos. Si estoy a 7 no me siento importante en la selección”, argumentó Bravo.

Luego aseguró que el DT de “La Roja” era consciente de su postura. “Hablé ayer con Rueda porque hace más de un mes que dije que no iba a estar y me sacaron igual en la nómina para dejarme mal. La Federación manipula todo”.

El portero se dio el tiempo de responderle al presidente de la ANFP, Arturo Salah, y lo comparó con su antecesor. “Jadue hizo cosas muy malas, pero el siempre estuvo con los jugadores, hoy en día el presidente nunca está, solo cuando hay fotos, no come con nosotros, no nos visita”.

“Cuando jugamos mi familia no viaja, pero sí viaja la familia del presidente y de forma pública”, concluyó.