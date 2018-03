La FIFA se reúne para ratificar a Rusia como el primer Mundial con VAR

El Consejo de la FIFA prevé dar luz verde este viernes al videoarbitraje (VAR) en Rusia 2018, lo que lo convertiría en el primer Mundial en usar este controvertido sistema.

Los responsables del organismo se reunirán en Bogotá para aprobar la que sería la mayor revolución en el fútbol desde la tecnología en la línea de gol.

Amado u odiado, el VAR seguramente recibirá su ratificación en la capital colombiana luego de que a principio de mes la International Board, el órgano garante de las normas del fútbol, le diera su visto bueno para distintas competencias.

En caso de recibir el aval, este sistema tecnológico de ayuda se utilizaría en cuatro casos: validación o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un jugador sancionado.

El Consejo de la FIFA, que fija la visión de la entidad y del fútbol, también autorizaría una cuarta sustitución por equipo en caso de prórroga.

La aplicación del videoarbitraje es vista con buenos ojos por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que asumió el cargo en febrero de 2016 en medio de un escándalo global de corrupción de la organización.

“El VAR es algo positivo, que da más transparencia al fútbol”, aseguró el dirigente al refutar críticas al sistema porque podría restar fluidez al juego.