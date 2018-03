Caszely y el caso Bravo: "No debe volver a la Selección"

El ex delantero destacó que cuando alguien es llamado tiene que “venirse corriendo a jugar”.

La automarginación de Claudio Bravo no dejó a nadie indiferente en el balonpié nacional y uno que tuvo duras palabras para el portero fue Carlos Humberto Caszely.

“Uno nunca debe poner nada por sobre la Selección Chilena. Cuando lo llaman, uno tiene que agarrar una maleta y venirse corriendo a jugar a la Selección. Uno no puede imponer absolutamente nada, que lo encuentro muy mal por parte de Claudio”, manifeastó el “Chino” en un medio nacional.

Con respecto a las peticiones de mejoras en Juan Pinto Durán, el ex delanteto destacó que “nunca uno se tiene que olvidar de donde viene, él no puede exigir lo mismo que tiene en Inglaterra. Con esos estadios y canchas maravillosos, donde todo está en otro nivel. Nosotros somos tercermundistas, para mí es un orgullo que se pueda tener Pinto Durán. A lo mejor hacer arreglos, hay dos canchas increíbles. Creo que cuando mira desde afuera, nos mira como un país pobre y no se puede hacer exigencias, que tiene uno cuando juega en Europa. Allá es todo diferente”.

Por último el ex goleador fue consultado si el portero debía volver a defender el arco de “La Roja”. “Nunca más. A mí parecer que un hombre que se niega a jugar por la Selección no debe volver. Hay casos de otros grandes futbolistas que se han negado a venir y han vuelto por el clamor popular. Como Iván Zamorano o Elías Figueroa. Dentro de la cancha hay una admiración por el ídolo, más de lo normal”.