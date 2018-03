¿Niño dorado?: Compañeros de Alexis revelaron la petición de Mourinho para el chileno

Desde su arribo a Manchester United, Alexis Sánchez ha sido el foco de las miradas, debido a lo que se espera de él. El jugador nacional ha sido una de las mayores inversiones del club rojo en la última temporada, y pese a que su rendimiento no ha sido el mejor, sus compañeros le tienen respeto.

“Alexis es una gran persona, pero no nos llevábamos en la cancha. Cada vez que nos tocaba jugar en contra, sea con la selección, o United contra Arsenal, yo le pegaba bastante”, manifestó el defensor Marcos Rojo.

El defensor argentino aseguró en TyC Sports que cuando supo que el chileno firmaría con los red devils su reacción fue “No, la puta madre, este pibe acá”.

Rojo incluso aseguró que el técnico Jose Mourinho lo advirtió sobre tener cuidado para evitar cualquier problema físico del tocopillano.

“Estábamos en Dubái y ese día se hacía el pase de Alexis. Estábamos viendo una pelicula sentado en mi asiento, tranquilo, y viene Mourinho, me toca y me dice: ‘Vamos a firmar a Alexis. No lo vayas a romper mañana en el entrenamiento’. Y se empezó a reir”, sentenció.