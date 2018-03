Las posibles sanciones a Meneses tras la simulación ante Colo Colo

La polémica más grande de la sexta fecha del Campeonato Nacional fue protagonizada por Jean Meneses, el protagonista del penal que dio el triunfo a Universidad de Concepción frente a Colo Colo.

En lo que fue una evidente simulación, el delantero penquista se dejó caer en el área ante un supuesto contacto de Óscar Opazo. El árbitro Héctor Jona terminó por cobrar penal, lo que se transformó en gol.

Ahora, la jugada llegaría a los Tribunales de Disciplina de la ANFP, al estar frente a un caso de simulación confesado por el propio futbolista, quien, luego del partido, declaró que “jugué un poco con la viveza y me dejé caer sintiendo el toque de Opazo”.

El ex presidente del Tribunal de Disciplina, Ángel Botto, señaló a El Mercurio que “existe una falta a la ética que podría ser sancionada por la misma vía. El tipo de sanciones para esos casos va desde una amonestación hasta una cantidad importante de partidos. Esto afecta el fair play”.

Por otro lado, el DT de Colo Colo, Pablo Guede, también podría recibir una sanción a raíz de sus dichos tras el partido, donde acusó una posible persecución arbitral contra el Cacique.

“El nivel del arbitraje chileno no puede ser. Uno se mata trabajando, va y viene, y que nos den vuelta así. No muchachos, esto no es casualidad, es lo que hay que aguantar por ser Colo Colo”, declaró el entrenador de los albos.