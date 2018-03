Fenómeno solar fue el motivo de la reprogramación de la séptima fecha

Luego de los amistosos de la Selección chilena ante Suecia y Dinamarca en Europa, el Campeonato Nacional se reanudará con el desarrollo de la séptima fecha, que tendrá el clásico entre Colo Colo y el líder Universidad Católica como partido más atractivo.

Eso sí, el duelo entre albos y cruzados, junto a otros cuatro cotejos, fueron reprogramados debido a un fenómeno solar que se producirá durante el sábado 31 de marzo y el domingo 1 de abril.

Según dio a conocer la ANFP en su sitio web oficial, “este fenómeno natural ocurre cuando el sol cruza el plano ecuatorial de la Tierra y queda alineado con el satélite y el haz de la antena de una estación terrena. Esto en varias ocasiones provoca interferencia con la operación normal, aunque en su calidad de evento predecible se pudo constatar cuáles encuentros tendrían dificultades en la transmisión”.

Por lo mismo, el organismo de Quilín, junto al CDF, decidieron retrasar los cotejos del sábado 31 de marzo, incluido el clásico entre el Cacique y la UC, en media hora, además del compromiso del domingo 1 de abril entre Deportes Iquique y Universidad de Concepción.

Esta es la nueva programación de la séptima fecha:

VIERNES 30 DE MARZO

18:00 horas, Audax Italiano vs. Universidad de Chile, estadio Bicentenario La Florida.

SÁBADO 31 DE MARZO

12:30 horas, Colo Colo vs. U. Católica, estadio Monumental.

15:30 horas, Huachipato vs. Everton, estadio CAP.

18:00 horas, O’Higgins vs. San Luis de Quillota, estadio El Teniente.

20:30 horas, Curicó Unido vs. Deportes Temuco, estadio La Granja.

DOMINGO 1 DE ABRIL

12:30 horas, Deportes Iquique vs. Universidad de Concepción, estadio Cavancha.

15:00 horas, Palestino vs. Deportes Antofagasta, estadio Municipal La Cisterna.

17:30 horas, Unión La Calera vs. Unión Española, estadio Lucio Fariña.