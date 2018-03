La UC de Beñat va por el récord del club

El equipo cruzado tiene seis victorias en seis partidos, número que también obtuvo la Católica de Jorge Pellicer en el inicio del clausura 2005. Ex jugadores de ése plantel piensan que ahora ese número puede aumentar.

Los Cruzados tienen en su horizonte más cercano a Colo Colo, rival al que tendrán que enfrentar el sábado 31 de marzo en el Estadio Monumental. De conseguir un triunfo, el equipo de San José pasará a la historia como el plantel con el mejor inicio de temporada con siete triunfos consecutivos.

En 2005, Católica logró su mejor comienzo con los mismos seis primeros partidos ganados. Willy Topp, delantero que formó parte del plantel de ese año, hace hincapié en que los “albos” no vienen bien. “Ellos tienen un desgaste físico por los partidos de Copa Libertadores y eso puede ser un punto positivo para Católica”, señaló a Radio Agricultura.

La UC de Pellicer no solo logró ese buen inicio hace trece años, sino que mantuvo el invicto hasta la final de vuelta donde perdió con Universidad de Chile a quien vencería y obtendría el título en la tanda de penales. “En lo individual creo que ése equipo funcionó prácticamente de manera perfecta”, sostuvo Ignacio Quinteros.

Sobre si acaso el equipo de Beñat San José logrará romper el récord, estos dos jugadores coinciden que es posible. “Es un buen recuerdo, no es que no quiera que se bata el récord, sino que me encantaría que se lograra, aunque se seguiría recordando lo que se hizo en 2005”, dice Topp.

“Esto es fútbol, siempre en algún momento los récords ya sean de goleadores, de títulos u otras cosas, aparecen nuevas generaciones que lo hacen mejor y obviamente siempre va a existir esa posibilidad”, añadió Quinteros.

Si los cruzados empatan con el “cacique”, pondrán fin a su racha ganadora de igual forma a la que lo hizo el equipo de Pellicer, que en la séptima fecha empató con Deportes Concepción.

Lo cierto es que los números quedarán de lado cuando comience el partido en el monumental el sábado 31 de marzo a las 12:30 Hrs