Aníbal Mosa: "Se ha trapeado con mi persona"

El presidente de Blanco y Negro aseguró que no lo ha pasado bien en el último tiempo.

Ha pasado casi una semana del incidente que tuvo Aníbal Mosa con el intendente de la Región de Antofagasta, el cual terminó con la detención del dirigente.

“Me encuentro pésimo y mi familia lo ha pasado mal, con portadas donde se inventan mentiras. Se ha trapeado con mi persona y uno se pregunta si vale la pena seguir estando aquí. Esto está sobrepasando todos los límites, han hecho un circo conmigo. No vengo a enriquecerme ni hacer una carrera política, solo a aportar aun granito de arena a mi institución”, declaró Mosa.

Con respecto a Marco Antonio Díaz, el presidente de Blanco y Negro comentó que “producto de su juventud e inexperiencia, lo traicionaron sus ganas de querer figurar. Aquí hubo detención ilegal, injusta, donde la misma Fiscalía se ha pronunciado que no existe la agresión verbal ni física contra este señor”.

El mandamás del “cacique”, aseguró que hará una denuncia a la Contraloría General de la República para determinar su hubo abuso de autoridad por parte de la autoridad regional. “No tengo ninguna responsabilidad en los hechos. No hay mea culpa porque no hice nada. No hay autocrítica porque no hice nada, estaba en un ascensor y llegó una persona ‘echando la caballería”.