El misterioso mensaje de Alexis Sánchez que evidenció su verdadero estado emocional

Durante la conferencia de prensa del miércoles que brindó en Estocolmo, Alexis Sánchez no sólo habló sobre la automarginación de Claudio Bravo de la Selección chilena. El delantero nacional se refirió al duro momento que vive en el Manchester United, al no poder responder aún a las expectativas de su bombástico fichaje en los Diablos Rojos.

“Como soy autoexigente me esperaba algo mejor. El cambio de club fue algo muy brusco, le había dicho al profe (Reinaldo Rueda) que me diera permiso para no venir, pero pensándolo bien dije que había que estar aquí (la Roja) todos unidos para empezar bien las cosas. Cambiarme de equipo ha sido muy brusco, han pasado muchas cosas en mi vida que son difíciles”, reconoció el tocopillano ayer.

Y el formado en Cobreloa ratificó su difícil presente al publicar este jueves una imagen en su cuenta de Instagram con un reflexivo mensaje.

“Sé que estás cansado. Sé que estás psicológicamente y emocionalmente agotado. Pero tienes que sonreír y continuar”, escribió en la red social.

Sánchez asoma como el capitán del combinado criollo de cara al amistoso de este sábado frente a Suecia en el estadio Firends Arena de Estocolmo.